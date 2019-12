Sábado e domingo tem festividades natalinas em São João do Polêsine

A Administração Municipal de São João do Polêsine promove dois eventos especiais para marcar as comemorações natalinas em 2019.

As festividades serão realizadas neste sábado, dia 21 e no domingo, dia 22 de dezembro, contando com atividades culturais e musicais, buscando enaltecer o ‘Espírito Natalino’ e os valores da união, fraternidade, amor, solidariedade, tolerância e paz. Neste sábado, dia 21, a programação será na Praça Diácono João Luiz Pozzobon, em São João do Polêsine, às 19h, com brinquedos e pintura no rosto para as crianças, chegada do Papai Noel, apresentação de teatro e shows com Douglas Braga e Yasmine Mendes

No domingo, dia 22, será no distrito de Vale Vêneto, com brinquedos para as crianças, mateada, chegada do papai Noel, apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro e show com Sandro e Cícero.

Ambos os eventos terão transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.