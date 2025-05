Sábado de ação voltada à saúde da comunidade Quilombola de Formigueiro

No último sábado, dia 3, o secretário da Saúde de Formigueiro, Gustavo Machado, participou de uma reunião com representantes da comunidade Quilombola na Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo Vó Maria, Vô Valdomiro, na sede provisória na localidade da Timbaúva.

O encontro teve como objetivo aproximar ainda mais os serviços de saúde das comunidades Quilombolas, fortalecendo o vínculo entre as equipes de saúde e os moradores, garantindo acesso igualitário e digno a todos os cidadãos.

Como resultado desse diálogo, a Secretaria Municipal de Saúde levará a Unidade Móvel de Saúde até as comunidades Quilombolas, oferecendo atendimentos diretamente nos territórios, incluindo atendimento com clínico geral, avaliação odontológica, acompanhamento dos programas de hipertensão e diabetes, equipe completa com enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico, além da atualização da carteira de vacinação com a equipe de vacinas

“É compromisso da gestão municipal garantir que todos tenham acesso à saúde de qualidade, com respeito às especificidades de cada comunidade”, destacou o secretário Gustavo.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro