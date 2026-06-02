Rua Rolf Pachaly receberá nova pavimentação em obra que fortalecerá a mobilidade urbana de Agudo

Melhorar a infraestrutura urbana é investir diretamente na qualidade de vida da população. Com esse objetivo, a Prefeitura de Agudo iniciou mais uma importante obra de mobilidade e desenvolvimento: a pavimentação da Rua Rolf Pachaly, uma das principais ligações entre a área urbana e o interior do município.

A intervenção será realizada no trecho compreendido entre a Avenida Paraíso e o início da Estrada Rincão Despraiado, promovendo mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais, comerciantes e todos que utilizam diariamente a via. Com investimento previsto de R$ 740.580,11, a obra integra o conjunto de ações da Administração Municipal voltadas à modernização da infraestrutura urbana e à qualificação da malha viária. O projeto prevê a recuperação de uma extensão de 168 metros, abrangendo mais de 2.700 metros quadrados de novo capeamento asfáltico, incluindo as bocas de rua.

Antes do início da etapa de pavimentação, a Prefeitura está atuando em parceria com a Corsan para realizar o deslocamento da rede de abastecimento de água existente na via. A medida é considerada fundamental para garantir a qualidade e a durabilidade da obra, evitando futuras intervenções após a conclusão do asfaltamento.

O prefeito Luís Henrique Kittel destaca que a obra representa mais um passo no planejamento de modernização da infraestrutura urbana do município. “Estamos realizando um investimento importante em uma via estratégica para Agudo. Além de melhorar a mobilidade e a segurança, esta obra valoriza a região e oferece melhores condições para quem mora, trabalha ou circula diariamente pelo local. Também estamos atuando de forma preventiva, em parceria com a Corsan, para que a pavimentação tenha maior durabilidade e eficiência”, afirma o prefeito.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre deste ano. Após finalizada, a obra contribuirá para reduzir problemas de desgaste da pista, melhorar o escoamento do tráfego e proporcionar mais conforto aos usuários da via.

Fonte: Prefeitura de Agudo