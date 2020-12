Rua do Calvário em Vale Vêneto recebe obras de infraestrutura

A Rua do Calvário, localizada no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, está recebendo melhorias na sua infraestrutura. Após calçar a estrada em frente à gruta também localizada naquela localidade, a Secretaria de Obras continua trabalhando na conclusão de várias obras de calçamento. O objetivo da Administração Municipal é investir recursos na melhora de qualidade de vida do máximo de pessoas possível.

Segundo o prefeito, Matione Sonego, a prefeitura trabalha na conclusão das obras de pavimentação respeitando o cronograma e está buscando novos recursos para continuar executando mais obras de infraestrutura. “Há recursos para se buscar, mas tudo tem que seguir os trâmites que são determinados. Demora porque alguns deles são muito burocráticos para se conseguir, mas o trabalho para isso será feito”, explica o prefeito.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine