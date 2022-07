RSC-287, no trecho da Quarta Colônia, deverá receber placas turísticas customizadas com dinossauros

Buscando informar, demarcar e apresentar o potencial da região da Quarta Colônia é que foi realizada no mês passado, junto ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) em São João do Polêsine, uma reunião com a direção da Rota de Santa Maria, concessionária do trecho de 204 quilômetros da rodovia RSC-287, entre Santa Maria e Tabaí, para apresentar o estudo técnico de sinalização turística da região.

Contando com a presença dos prefeitos e servidores que integram o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), de integrantes do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e demais autoridades, na ocasião a direção da concessionária conheceu toda a estrutura do Cappa, entre eles os fósseis de dinossauros e os laboratórios de estudos.

Na sequencia foi apresentado o estudo técnico que contempla a sinalização turística da região com a possibilidade de instalação de totens informativos, painéis interpretativos, instalação de pórticos e semi-pórticos e painéis publicitários.

Como um dos destaques do projeto, a instalação de dois pórticos customizados em forma de dinossauros deverá ser instalada no início do trecho, em Santa Maria, junto ao acesso para Silveira Martins, e outro em Agudo, antes do trevo de acesso para a cidade no sentido de quem segue de Porto Alegre para Santa Maria. Além disso, o projeto contempla também a instalação de dois semi-pórticos: um em Restinga Sêca, no trevo de Santuário, e outro entre os municípios de Agudo e Restinga Sêca.

“É algo positivo. Isso tem que ser feito de forma ampliada, trazendo essa informação tão importante do potencial turístico desde Tabaí, não deixando somente ficar para a terceira parte da rodovia. Acho que tem um potencial turístico muito grande na região. A gente que conhece aqui e tem frequentado, eu acho que tem que ser bastante explorado e a concessionária vai ser um viabilizador para ajudar esse potencial crescer ainda mais”, enalteceu Renato Bortoletti, diretor-geral da Rota de Santa Maria, em entrevista à Rádio Integração.

Efetivação das ações do projeto passa por estudo de viabilidade por parte da concessionária e, principalmente, pela autorização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).