RS alcança 17% de área colhida

Os produtores de arroz colheram, até esta semana, 168.026 hectares no Rio Grande do Sul. O quarto levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra que foram colhidos 17,78% dos 944.841 ha semeados nesta safra 2020/2021. Os dados são da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.

A região mais adiantada é a Planície Costeira Externa, que colheu 26,25% (28.124 ha dos 107.158 ha semeados). A Fronteira Oeste aparece a seguir, com 25,93% (72.171 ha de 278.349 ha).

Veja a evolução dos estádios fenológicos por região

Fonte: Irga