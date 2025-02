Roteiro turístico da CVC na Quarta Colônia será apresentado ao Governo do Estado

Na próxima segunda-feira, dia 24, uma comitiva de autoridades da Quarta Colônia estará cumprindo agenda de trabalho em Porto Alegre, quando será apresentado ao Governo do Estado o roteiro turístico da CVC nos municípios da Quarta Colônia, idealizado pela agência Viaggio Quarta Colônia, de Faxinal do Soturno.

Na Capital, o roteiro “A essência da Quarta Colônia e Raízes do Sul – Viva a tradição do Pampa Gaúcho e o legado da Quarta Colônia” será detalhado a Ronaldo Santini, secretário estadual de Turismo; Beatriz Araújo, secretária estadual da Cultura; e Beto Fantinel, secretário estadual de Desenvolvimento Social. Serão apresentados os municípios contemplados no roteiro, os atrativos turísticos e culturais de cada região, o impacto positivo que irá gerar para a região com a presença dos turistas, o fortalecimento da economia local, geração de empregos, entre outros benefícios. A iniciativa busca o apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias estaduais, para o pleno desenvolvimento do roteiro.

A mobilização é em razão da CVC, maior operadora de turismo do Brasil, confirmar a parceria com a Viaggio Quarta Colônia para a idealização de roteiros turísticos para a região, com a comercialização de pacotes de viagens. A iniciativa deverá mobilizar milhares de turistas de diversos estados do país, bem como do exterior, para conhecer os atrativos da Quarta Colônia como as belezas naturais, religiosas, as delícias gastronômicas, as descobertas paleontológicas, entre outros.

A comitiva estará composta pelos prefeitos dos nove municípios que integram o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) que são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins, bem como da turismóloga Andréia Brondani, proprietária da Viaggio Quarta Colônia.