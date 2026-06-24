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Roteiro de visitação dos avaliadores da Unesco é divulgado pelo Quarta Colônia Geoparque

O Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco divulgou nesta terça-feira, dia 23, o roteiro detalhado que os avaliadores da Unesco realizarão na região para a revalidação do Selo de Geoparque da Unesco.

Com a visitação agendada para ocorrer entre os dias 15 e 19 de julho, estarão presentes na Quarta Colônia realizando a avaliação do território Jean-Luc Dubois, da França, e Daniela Rocha, de Portugal. O roteiro da revalidação foi construído para apresentar aos avaliadores da Unesco uma amostra representativa do trabalho desenvolvido em todo o território da Quarta Colônia.

Como a missão conta com apenas três dias de atividades de campo, não é possível visitar todos os geossítios, geoprodutos e iniciativas que fazem parte do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. Por isso, o roteiro foi elaborado de forma estratégica pela equipe técnica que atua integralmente no Geoparque, em conjunto com o Comitê Gestor, e posteriormente aprovado pelos prefeitos dos municípios que integram o território.

Cada parada foi pensada para evidenciar ações de conservação, educação, turismo, desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio natural e cultural.

A Quarta Colônia conquistou o título de Geoparque Mundial da Unesco em maio de 2023. A certificação reconhece internacionalmente o território por sua geodiversidade, fósseis do período Triássico, forte herança cultural, entre outros.

Confira o roteiro de visitação:

Dia 15

– Chegada dos avaliadores em Porto Alegre e deslocamento para a Quarta Colônia

Dia 16

– 8h10min | Casa Museu João Luiz Pozzobon

– 8h50min | Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa)

– 10h40min | Cachaçaria Gentil

– 11h20min | Pousada Campolongo

– 12h30min | Restaurante Romilda

– 14h | Gruta Nossa Senhora de Lourdes (Vale Vêneto)

– 15h | Centro Histórico de Ivorá

– 15h30min | Monte Grappa

– 16h10min | Museu do Nono

– 17h | Cascata Cara de Índio

– 18h | I Fratelli Moro

Dia 17

– 8h40min | Estação Férrea e Casa de Cultura Iberê Camargo (Restinga Sêca)

– 11h10min | Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (Icbaa) e Casa Charlotte

– 11h50min | Praça dos Dinossauros

– 12h40min | Restaurante Fábrika

– 14h | Cerro da Figueira

– 15h10min | Centro de Eventos (São João do Polêsine)

– 16h40min | Museu Arqueológico da Quarta Colônia

– 17h40min | Aniversário de Dona Francisca

Dia 18

– 8h | Sítio Quinta do Marco 50

– 9h20min | Centro Histórico de Silveira Martins

– 11h | Mirante Michelin

– 11h50min | Centro de Pesquisa Genealógica de Nova Palma

– 13h10min | Associação Quilombola Vovó Isabel

– 15h20min | CTG Estância do Sobrado (Pinhal Grande)

– 17h10min | Geossítio São Luiz (Faxinal do Soturno)

– 18h10min | Museu Geringonça

– 18h25min | Coletiva de imprensa

Dia 19

– 9h | Reunião final

– 13h | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

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