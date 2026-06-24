Roteiro de visitação dos avaliadores da Unesco é divulgado pelo Quarta Colônia Geoparque

O Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco divulgou nesta terça-feira, dia 23, o roteiro detalhado que os avaliadores da Unesco realizarão na região para a revalidação do Selo de Geoparque da Unesco.
Com a visitação agendada para ocorrer entre os dias 15 e 19 de julho, estarão presentes na Quarta Colônia realizando a avaliação do território Jean-Luc Dubois, da França, e Daniela Rocha, de Portugal. O roteiro da revalidação foi construído para apresentar aos avaliadores da Unesco uma amostra representativa do trabalho desenvolvido em todo o território da Quarta Colônia.
Como a missão conta com apenas três dias de atividades de campo, não é possível visitar todos os geossítios, geoprodutos e iniciativas que fazem parte do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. Por isso, o roteiro foi elaborado de forma estratégica pela equipe técnica que atua integralmente no Geoparque, em conjunto com o Comitê Gestor, e posteriormente aprovado pelos prefeitos dos municípios que integram o território.
Cada parada foi pensada para evidenciar ações de conservação, educação, turismo, desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio natural e cultural.
A Quarta Colônia conquistou o título de Geoparque Mundial da Unesco em maio de 2023. A certificação reconhece internacionalmente o território por sua geodiversidade, fósseis do período Triássico, forte herança cultural, entre outros.
Confira o roteiro de visitação:
Dia 15
– Chegada dos avaliadores em Porto Alegre e deslocamento para a Quarta Colônia
Dia 16
– 8h10min | Casa Museu João Luiz Pozzobon
– 8h50min | Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa)
– 10h40min | Cachaçaria Gentil
– 11h20min | Pousada Campolongo
– 12h30min | Restaurante Romilda
– 14h | Gruta Nossa Senhora de Lourdes (Vale Vêneto)
– 15h | Centro Histórico de Ivorá
– 15h30min | Monte Grappa
– 16h10min | Museu do Nono
– 17h | Cascata Cara de Índio
– 18h | I Fratelli Moro
Dia 17
– 8h40min | Estação Férrea e Casa de Cultura Iberê Camargo (Restinga Sêca)
– 11h10min | Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (Icbaa) e Casa Charlotte
– 11h50min | Praça dos Dinossauros
– 12h40min | Restaurante Fábrika
– 14h | Cerro da Figueira
– 15h10min | Centro de Eventos (São João do Polêsine)
– 16h40min | Museu Arqueológico da Quarta Colônia
– 17h40min | Aniversário de Dona Francisca
Dia 18
– 8h | Sítio Quinta do Marco 50
– 9h20min | Centro Histórico de Silveira Martins
– 11h | Mirante Michelin
– 11h50min | Centro de Pesquisa Genealógica de Nova Palma
– 13h10min | Associação Quilombola Vovó Isabel
– 15h20min | CTG Estância do Sobrado (Pinhal Grande)
– 17h10min | Geossítio São Luiz (Faxinal do Soturno)
– 18h10min | Museu Geringonça
– 18h25min | Coletiva de imprensa
Dia 19
– 9h | Reunião final
– 13h | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)