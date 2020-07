Rotary de Restinga Sêca oferta vagas para curso de Cuidadores de Idosos

Abriram nesta quinta-feira, dia 23, as inscrições para participar do Curso de Formação de Cuidadores de Idosos ofertado pelo Distrito 4780 do Rotary Internacional. Para Restinga Sêca são oferecidas gratuitamente duas vagas.

Como parte integrante do projeto “O Rotary capacita e equipa contra o Covid-19” promovida pela Escola de Saúde do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, o curso será realizado à distância, pela internet, com duração de 4 meses e divididos em 17 módulos, onde sempre às terças-feiras é disponibilizado um módulo novo. Ao final do curso, com a finalização das provas e com a frequência exigida, será emitido certificado ao aluno.

Para se inscrever é obrigatório que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos, ter acesso a smartphone ou computador com internet, Whatsapp, e-mail no Gmail e possuir disponibilidade de 8h semanais de estudo. As inscrições encerram no próximo dia 4 e as aulas iniciam no dia 11 de agosto.

Os interessados em participar do curso devem se inscrever diretamente com os rotarianos de Restinga Sêca ou entrar em contato pelos telefones (55) 99137-1574 (Bruno Trindade), 99969-7372 (Geziel Soares) ou 99976-0742 (Eldo Falk).