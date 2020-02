Rotary de Paraíso do Sul promove Doação de Sangue dia 15 de fevereiro

O Rotary Club de Paraíso do Sul, juntamente com o Hemocentro de Santa Maria e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove no próximo dia 15 de fevereiro, mais uma Campanha de Doação de Sangue.

A coleta será no Hemocentro em Santa Maria. Haverá transporte gratuito aos doadores e os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria de Saúde, informando o número do RG.

A doação de sangue é 100% voluntária e não causa prejuízos ao organismo. Uma única doação é possível salvar até quatro vidas, uma vez que o material é separado em diferentes hemocomponentes: concentrado de hemácias (glóbulos vermelhos), concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado que podem ser utilizados em diversas situações clínicas.

Requisitos para doação de sangue são:

• Ter boa saúde

• Ter entre 16 e 69 anos (pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade)

• Peso igual ou superior a 50kg

• Portar documento de identidade com foto

• Não estar grávida, nem amamentando

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h

• Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior

• Não ter contraído doenças sexualmente transmissíveis

• Não estar em jejum