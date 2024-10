Rotary Club e Casa da Amizade de Agudo promovem evento do Outubro Rosa

Integrando da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, o Rotary Club e Casa da Amizade de Agudo promovem evento com palestras, jantar e encontro a fantasia. Será na noite do próximo dia 18 de outubro, no Salão Azul do Clube Centenário.

Na programação, que iniciará às 19h30min, está uma roda de conversa com as palestrantes Lisandra Márcia Klein, Salete Gervasoni e Andrea Bittencourt. Na sequência, às 20h30min, será realizado o encontro a fantasia denominado: “Nós só elas”. Na ocasião, haverá jantar ao valor de R$ 55,00 e, após, animação com Marcelinho Produções.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos com as integrantes da Casa da Amizade ou pelo WhatsApp (55) 99907-1463.