Rotary Club de Restinga Sêca irá receber Menção Presidencial

De forma inédita, o Rotary Club de Restinga Sêca irá receber neste ano a honraria: Menção do Rotary com Distinção Presidencial. A informação da premiação foi confirmada na noite desta quarta-feira, dia 18.

Em entrevista ao vivo na Rádio Integração na manhã desta quinta-feira, dia 19, Geziel Soares, presidente do Rotary restinguense, explicou que recebeu o anúncio de que o clube de serviços irá receber a homenagem por meio do Governador do Distrito 4780, André Vilaverde Moutinho.

Conforme Geziel, a honraria é concedida em razão do cumprimento de metas: “Quando você inicia o Ano Rotário, você tem 25 metas que o Distrito te oferece a inscrever e colocar quais são as tuas metas. Dessas, pela primeira vez, eu fui ousado em colocar 22 das 25. Recebi ontem, por meio do nosso governador André, de que o Rotary Club de Restinga Sêca atingiu as 22 metas. Então nós receberemos essa Menção Presencial”.

O ato de entrega da Menção Presidencial ao Rotary Club de Restinga Sêca não tem data definida para ocorrer.