Rotary Club de Restinga Sêca empossa nova diretoria

O Rotary Club de Restinga Sêca empossou oficialmente sua nova diretoria na noite da última quinta-feira, dia 9. A cerimônia ocorreu na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e contou apenas com os rotarianos em razão do distanciamento social e prevenção ao Coronavírus.

O presidente, Bruno Trindade, já empossado na noite do dia 4 de julho, juntamente com a posse do Governador do Distrito 4780, José Moacir Almança, de São Sepé, dirigiu a reunião de posses do Conselho Diretor, das comissões e de um novo associado ao clube.

Na oportunidade, Mateus Charão Ferreira, recebeu o distintivo rotário de seu padrinho, o rotariano Geziel Soares.

O presidente, Bruno Trindade, empossou os presidentes das Comissões que foram compostas pelos seguintes rotarianos:

Comissão de Desenvolvimento Quadro Associativo: Dorali Plate,

Comissão de Imagem Pública: Geziel Soares

Comissão de Projetos Humanitários: Nelson Trindade

Comissão Fundação Rotária: Luiza Prass.

Durante o evento, foi realizada a entrega de pins rotários aos integrantes do clube que tiveram 100% de presença nas reuniões durante o ano rotário 2019/2020: Geziel Soares, Dorali Plate, Luiza Prass e Ledi Hamann.

O novo Conselho diretor do Rotary restinguense é composto pelos rotarianos:

Bruno Trindade, presidente; Ledi Hamann, secretária; Eldo Alberto falk, tesoureiro e Geziel Soares diretor de protocolo.

Após as posses, Trindade agradeceu à todos os presentes pela oportunidade de estar a frente do Rotary Club de Restinga Sêca e desejou aos rotarianos um excelente ano rotário, onde o Rotary abre oportunidades como diz o lema deste ano.

Fonte: Rotary Club de Restinga Sêca