Rotary Club de Restinga Sêca doa cadeiras de rodas à Ação Social Paroquial

Na tarde desta quarta-feira, dia 11 de março o Rotary Club de Restinga Sêca realizou a entrega de mais uma cadeira de rodas à Ação Social Paroquial. O equipamento é fruto da campanha de arrecadação de lacres e é o quarto adquirido através da campanha. Ainda no ato, também foi entregue uma cadeira de banho, doação da rotariana, professora Antonieta Pessoa.

O presidente do Rotary Club, Geziel Soares, destacou o trabalho realizado pelo clube de serviços: “É mais uma cadeira adquirida com a troca de lacres. Conseguimos 110 kg de lacres que possibilitaram fazer essa troca. Entregamos na Ação Social Paroquial que coordena o empréstimo para as pessoas que precisam”

Além da Ação Social Paroquial, também já foram beneficiados o Hospital São Francisco, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae e a Casa do Idoso Marino Lovato.

Quem quiser colaborar com a campanha do recolhimento de lacres desenvolvida pelo Rotary Club, pode recolher os lacres das latinhas de refrigerantes, cervejas ou sucos e entregar para qualquer um dos rotarianos. Cada cadeira conquistada equivale a 110 kg de lacres.

Foto: Norton Avila