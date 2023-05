Rota dos Dinossauros tem novo presidente

Na noite desta quinta-feira, dia 18, ocorreu via internet uma reunião da Rota dos Dinossauros que tratou de vários assuntos como a escolha dos cargos para nova diretoria do Grupo Rota dos Dinossauros e também para o conselho fiscal.

Após os presentes no ato aceitarem o compromisso que cada um vai exercer a partir desta reunião e pelos próximos dois anos, também elegeram a nova diretoria que terá com presidente José Guilherme Rosso, de São João do Polêsine, que na ocasião assumiu a vaga deixada pela antiga presidente e idealizadora, Caren Menezes.

A composição da nova diretoria ficou assim definida:

Presidente: José Guilherme Rosso

Vice-Presidente: Caren Menezes

Secretários: Andrieli Unfer e Josué Cheloti

Tesoureiro: Diego Trindade e Scheila Mara Fritz

Conselho fiscal:

Rosane Scheidt, Georgia Castro Fogaça e Carolina Link

“É com imensa satisfação que eu, apaixonado pelo ciclismo e o turismo com orgulho representarei meu município, São João do Polêsine, agradeço o reconhecimento e a oportunidade de assumir esse trabalho que foi iniciado pelos idealizadores da rota Caren e Nerio. Com o apoio de nossos parceiros vamos nos unir e contribuir para a propagação da rota ser conhecida em nível estadual, nacional e ate mundial. Finalizo destacando que junto com cada município que faz parte da rota vamos valorizar o turismo através da natureza, valorizar as pequenas famílias do ramo rural e também os empreendimentos através de incentivos e apoios por onde o circuito de cicloturismo rota dos dinossauros passa”, destacou Guilherme Rosso, logo após ser empossado como presidente.

Fonte: Gilberto Ferreira