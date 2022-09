Rota de Santa Maria promove ações educativas na Semana Nacional de Trânsito

Cada pessoa é responsável por ajudar a reduzir os índices de acidentes e mortes no trânsito do país. A frase resume o objetivo de uma série de ações a serem realizadas pela Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, responsável pela concessão da RSC-287. Alusivas à Semana Nacional do Trânsito, as atividades de caráter educativo vão ocorrer entre esta quarta-feira, 21, e o domingo, 25 de setembro.

Conforme o diretor geral da concessionária, Renato Bortoletti, caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e pedestres serão impactados com uma semana inteira de ações de conscientização. “É importante nos cuidarmos e cuidarmos do outro para reduzir as imprudências e os acidentes. Queremos que todos os usuários da RSC-287 estejam seguros ao entrar na rodovia e depois de sair dela, por isso idealizamos um evento para conversarmos com as pessoas para que elas saibam que, se precisarem de auxílio, estamos presentes de Tabaí a Santa Maria”, enfatiza.

Dentre as atividades previstas estão pit stop com caminhoneiros, abordagem a motoristas de carros, motociclistas e ciclistas. As ações ocorrerão em diferentes pontos da RSC-287, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), Transul, Faccin Bicicletas, Barbearia Kuhn e Lisaruth.

Ao longo da semana, a Rota de Santa Maria também divulgará mensagens de segurança no trânsito nos painéis eletrônicos instalados na rodovia e nas redes sociais. A Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo promover por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro.

Programação – As atividades começam nesta quarta-feira, 21, no trecho de Venâncio Aires. A partir das 8 horas da manhã, os caminhoneiros poderão participar de pit stop no posto de combustível Chama, em Venâncio Aires. No local, a PRE fará abordagens para orientar sobre segurança e direção defensiva. Profissionais da Barbearia Kuhn ofertarão corte de cabelo gratuito para caminhoneiros e colaboradores da Rota de Santa Maria; e profissionais da Transul farão a aferição de pressão arterial e glicose. Além disso, também haverá distribuição de brindes e degustação de café com cucas.

Confira a programação dos demais dias:

22.09 – Quinta-feira

Público-alvo: caminhoneiros

Ação: Pit Stop com caminhoneiros. Polícia Rodoviária Estadual com abordagem sobre segurança e direção defensiva; SEST/SENAT com abordagem com conscientização sobre o comportamento diário de cada cidadão em seus deslocamentos no trânsito; Rota de Santa Maria e Transul com aferição de pressão arterial e glicose; distribuição de brindes, cucas, café e água.

Local: Posto de combustível Fuzer, em Restinga Seca, à margem da RSC-287.

Horário: das 8 às 12 horas

23.09 – sexta-feira

Público-alvo: motoristas de carros

Ação: Polícia Rodoviária Estadual com abordagem sobre segurança e direção defensiva; Rota de Santa Maria conversando sobre cuidados ao dirigir pela rodovia e o que fazer em caso de emergências ou acidentes; Transul com aferição de pressão arterial e glicose; Distribuição de brindes, cucas, café e água.

Local: Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na RSC-287, em Santa Cruz do Sul.

Horário: das 8 às 12 horas

24.09 – sábado

Público-alvo: motociclistas

Ação: Polícia Rodoviária Estadual com abordagem sobre segurança, direção defensiva e inspeção nas motocicletas; Rota de Santa Maria e Transul com aferição de pressão arterial e glicose; Distribuição de brindes; Cláudio Educar Pela Vida conversando com os motociclistas sobre ergonomia e técnicas básicas de pilotagem e frenagem; distribuição de cucas, café e água.

Local: Posto Frizzo, em Tabaí (km 34), às margens da RSC-287

Horário: das 8 às 12 horas

25.09 – Domingo – Encerramento

Público-alvo: ciclistas

Ação: incentivar o uso de bicicleta como meio de transporte e uma melhor qualidade de vida. Transul com aferição de pressão arterial e glicose; Faccin Bicicletas como parceiro; distribuição de coletes refletivos, brinde, frutas, café, água e chimarrão.

Local: Lago Dourado, em Santa Cruz do Sul

Horário: das 8 às 11 horas.

Fonte: Rota de Santa Maria