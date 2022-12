Rota de Santa Maria passa a usar motocicleta para agilizar atendimentos na RSC-287

Desde o último sábado, dia 17, a Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, responsável pela concessão da RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria, conta com uma novidade para os motoristas que circulam pela rodovia. A Vip 16, uma motocicleta, passou a ser utilizada para agilizar os atendimentos aos usuários da rodovia. Em um primeiro momento, o veículo estará disponível no trecho entre Paraíso do Sul e Santa Maria.

A motocicleta Vip 16 auxiliará em problemas como panes mecânicas, superaquecimento no motor, problemas elétricos e troca de pneu. Pode ser utilizada também para auxiliar na sinalização de acidentes, remoção de objetos na pista, dentre outras situações. “A partir da avaliação das estatísticas de atendimento, poderemos implementar o equipamento em outros trechos urbanos que necessitem de atendimento mais rápido, mesmo que não esteja na lista de veículos obrigatórios do nosso contrato de concessão”, destacou o gerente de Operações, Ricardo Abreu.

Conforme Abreu, os dois profissionais que vão atender com a motocicleta – que circula em velocidade reduzida de no máximo 60 quilômetros por hora – realizaram treinamento teórico e prático. “Nosso objetivo é qualificar cada vez mais o nosso atendimento, prestando um serviço de excelência aos usuários, com mais agilidade e segurança”, frisou.

Fonte: Rota de Santa Maria