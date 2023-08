Rota de Santa Maria investe mais de R$ 36 milhões para ampliar segurança na RSC-287

Com o objetivo de aprimorar a infraestrutura rodoviária e otimizar a gestão do tráfego na RSC-287, a Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, vai concluir até o fim deste mês uma série de investimentos em soluções tecnológicas de ponta. As intervenções incluem a conclusão da instalação de sistemas de monitoramento, controle de tráfego e comunicação, além de melhorias na sinalização e na segurança ao longo da rodovia. Ao todo, no chamado Sistema de Transporte Inteligente (ITS), foram investidos mais de R$ 36 milhões.

Todas as intervenções terão o comando do Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia e serve para garantir, além de melhores condições de tráfego, segurança para o usuário nas diversas ocorrências da rodovia. Também é por ele que são acionados recursos já conhecidos como guincho, ambulância, viatura de inspeção, caminhão-pipa, dentre outros.

Uma das intervenções é o Sistema de Circuito Fechado de Televisão. Serão 270 câmeras espalhadas por toda a extensão da rodovia – de Tabaí a Santa Maria – sendo a comunicação de todas feita através da fibra óptica, atualmente em fase de instalação. As imagens captadas ficarão armazenadas por 30 dias na Concessionária. Conforme o gerente de Operações da Rota de Santa Maria, Ricardo Abreu, os equipamentos possuem recursos especiais, com visão noturna e sistemas que identificam automaticamente quando um usuário precisa de algum tipo de ajuda no trecho. “Vai ser importante em casos como os de veículos parados na pista ou acostamento, no controle de velocidade, na visualização de animais e pessoas e o comportamento no trânsito”, explica.

Alerta de acidentes e controladores de velocidade – Quem trafegar pela RSC-287 também terá uma comunicação mais rápida. Além dos quatro Painéis de Mensagem Variáveis Móveis, estão em fase final de instalação cinco Painéis de Mensagem Variáveis Fixos. Os equipamentos vão alertar os usuários sobre acidentes na rodovia, indicar a necessidade de redução de velocidade, sinalizar interdição total ou parcial de pista, dentre outras informações. Todas as cinco estruturas estão instaladas (Km 31 – Tabaí; Km 79 – Venâncio Aires; Km 98 – Santa Cruz do Sul e Km 143 – Candelária), e em fase de testes.

Ainda como forma de garantir mais segurança aos usuários por meio da fiscalização do cumprimento da velocidade, a Rota de Santa Maria colocará em funcionamento nove controladores de velocidade. Dois deles serão lombadas eletrônicas e outros sete serão do tipo pardal, a operarem nos seguintes trechos: Km 68 – Venâncio Aires, Km 78 – Venâncio Aires, Km 96 – Santa Cruz do Sul, Km 97 – Santa Cruz do Sul, Km 113 – Vera Cruz, Km 135 – Candelária e Km 139 – Candelária. Já as lombadas ficarão no quilômetro 29, em Tabaí e no quilômetro 156, em Novo Cabrais.

E os investimentos não param por aí. Ainda de acordo com Ricardo Abreu, a rodovia contará com 21 equipamentos de análise de tráfego. As estruturas farão contagem e medição da velocidade dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo, dentre outros. Três desses equipamentos ainda possuem sensores adicionais para pesagem em movimento. “Isso nos dá a possibilidade de avaliar as causas de alguns dos problemas vistos no pavimento atualmente. Também ajudam nos fins estatísticos da Concessionária. Em geral farão parte de uma série de tecnologias que terão como foco principal trazer benefícios para os usuários”, salienta.

Olho no tempo – A RSC-287 também contará com três estações meteorológicas que farão a leitura automática das condições climáticas. O novo serviço possibilitará o monitoramento de dados climáticos por meio de sensores, auxiliando na tomada de decisão. Os equipamentos, dois em Venâncio Aires e um em Restinga Seca, têm capacidade para coletar informações como temperatura, umidade, precipitação, intensidade luminosa, intensidade UV, pressão atmosférica, rajada, velocidade e direção do vento e sensor de visibilidade.

Fonte: Rota de Santa Maria