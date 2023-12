Rota de Santa Maria intensifica operações na RSC-287 durante a semana que antecede o Natal

A Concessionária Rota de Santa Maria, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), intensifica operações para garantir a segurança dos usuários da RSC-287 nos dias que antecedem o Natal. Entre a sexta-feira, 22, e o sábado, 23, o trecho de 204 quilômetros sob concessão, entre Tabaí e Santa Maria, receberá reforço para garantir a fluidez no trânsito, em virtude do aumento do fluxo de veículos que já esperado para o período.

De acordo com estimativa da Concessionária, aproximadamente 116 mil veículos devem passar pela rodovia entre sexta e sábado. O levantamento considera apenas o trajeto de ida dos automóveis. A praça que mais deve receber fluxo de carros é a de Venâncio Aires, onde são esperados 33,5 mil veículos. A orientação da Concessionária é evitar os horários de pico, procurando viajar até as 14 horas e após as 19 horas, na sexta, dia 22; e até às 7 horas e após as 10 horas, no sábado, 23, em ambos os sentidos da RSC-287.

Operação Papa Fila: Ainda com o objetivo de garantir mais fluidez no tráfego, todas as praças de pedágio contarão com forma de pagamento antecipado, conhecida como Operação Papa Fila, onde colaboradores da Concessionária realizam a cobrança antecipada dos veículos, por meio de dinheiro. Na ação, eles concedem um ticket ao condutor, que posteriormente é entregue na cabine de cobrança. De acordo com o gerente de Operações e Conservação da Rota de Santa Maria, Ricardo Abreu, a Concessionária também trabalhará com restrições de horários para a realização de obras que necessitem de interdição de faixa. “Estamos mobilizados para proporcionar aos usuários uma viagem tranquila, com toda a segurança, e com serviços 24 horas à disposição”, destaca Abreu.

Atendimento ao usuário: O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) é disponibilizado em quatro bases distribuídas ao longo das praças de pedágio de Santa Maria, Candelária, Venâncio Aires e Taquari. Nestes locais, os usuários podem parar e usufruir de uma área de descanso, com banheiros, fraldários, água potável e estacionamento, com funcionamento 24 horas por dia.

Previsão de veículos na ida, entre sexta e sábado (22 e 23 de dezembro):

● 18.500: na praça de pedágio de Taquari

● 33.500: na praça de pedágio de Venâncio Aires

● 25.000: na praça de pedágio de Candelária

● 16.500: na praça de pedágio de Paraíso do Sul

● 22.500: na praça de pedágio de Santa Maria

Total: 116 mil veículos

Dicas para pegar a estrada: Para que os usuários da RSC-287 possam se programar e realizar a viagem com segurança e conforto, a Concessionária Rota de Santa Maria tem as seguintes recomendações:

● Usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

● Se beber, não dirigir;

● Respeitar o limite de velocidade;

● Transportar crianças sempre na cadeirinha adequada para a idade;

● Não usar o celular ao dirigir;

● Não trafegar pelo acostamento;

● Fazer ultrapassagens somente em locais permitidos;

● Sob chuva, reduzir a velocidade e não parar sobre a faixa de rolamento;

● Usar os faróis acesos mesmo durante o dia.

● Realizar revisões nos itens básicos do veículo como: pneus, incluindo o estepe, água, óleo, combustível e iluminação.

● Não jogar lixo na rodovia, principalmente pontas de cigarro que podem provocar incêndios;

● Facilitar o troco com moedas ao passar nas praças de pedágio.

SAC: 0800-1000-287