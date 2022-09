Rota de Santa Maria iniciará nesta sexta-feira operação de tráfego na RSC-287 para o feriado do Dia do Gaúcho

A concessionária Rota de Santa Maria em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual iniciará nesta sexta-feira, dia 16, e seguirá até a próxima terça-feira, dia 20, uma programação especial de operação de tráfego na RSC-287 devido ao feriado da Revolução Farroupilha 2022. Ação compreende toda a extensão da concessão, ou seja, de Tabaí (km 28) até Santa maria (km 232).

Com o objetivo de garantir a segurança dos usuários da rodovia, bem como manter a fluidez do tráfego de veículos durante o período, a concessionária divulgou uma previsão de que cerca de 50 mil veículos deverão cruzar pelas Praças de Pedágio de Venâncio Aires (km 86) e Candelária (km131) nesta sexta-feira e sábado, dias 16 e 17.

A Concessionária informa que está realizando a Operação Assistida nas novas praças de pedágio da RSC-287, localizadas em Taquari (km 47), P04 – Paraíso do Sul (km 168) e P05 – Santa Maria (km 220). Durante a Operação Assistida – período de divulgação e adaptação da comunidade à entrada em operação de uma nova praça e treinamento dos colaboradores – os veículos deverão passar pelas cabines de pedágio e parar, simulando o atendimento.

Operação Papa Fila

As praças de pedágio também contarão com a forma de pagamento antecipado, chamada Operação Papa Fila. Ela é necessária em casos de fins de semana excepcionais ou feriados prolongados, em que a previsão de tráfego exceda o nível de serviço da praça de pedágio. Nestes casos, colaboradores da concessionária realizam a cobrança antecipada dos veículos, por meio de dinheiro, e entregam um ticket ao condutor, que posteriormente é entregue na cabine. Desta forma é possível agilizar a cobrança, trazendo mais conforto aos usuários.

Tarifas das Praças de Pedágio

São aceitas como forma de pagamento dinheiro em espécie, vale pedágio e pagamento automático via TAG.

Interdições e obras

A Concessionária reforça que também trabalhará com restrições de horários para a realização de obras que necessitem de interdição de faixa.

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Ao longo da rodovia, usuários também contam com as 4 (quatro) bases SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, onde disponibilizamos bebedouro, banheiros, fraldário, totem e comunicação direta com o CCO, estacionamento, área para descanso e atendimento médico e mecânico.

SAU 1: Taquari – km 34 – Leste

SAU 2: Venâncio Aires – km 86 – Leste

SAU 3: Candelária – km 131 – Oeste

SAU 4: Restinga Sêca – km 200 – Leste

Centro Controle Operacional (CCO)

Responsável por coordenar as ocorrências da Rodovia 24 horas por dia, acionando os recursos necessários. Em caso de pane, acidentes ou qualquer tipo de problema, acionar através do 0800.1000.287.

Dicas antes de pegar a estrada

Para que os usuários da Rodovia RSC-287 possam programar e realizar sua viagemcom segurança e conforto, a Concessionária Rota de Santa Maria tem as seguintesrecomendações:

Use o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.

Se beber, não dirija.

Respeite o limite de velocidade.

Crianças sempre na cadeirinha adequada para a idade.

Não use o celular ao dirigir.

Não trafegue pelo acostamento.

Faça ultrapassagem somente em locais seguros.

Sob chuva, reduza a velocidade e não pare sobre a faixa de rolamento.

Use faróis acesos mesmo durante o dia.

Realize revisão nos itens básicos de seu veículo tais como: pneus (verifique o estepe), água, óleo, combustível e iluminação (revisão geral nas lâmpadas).

Não jogue lixo na rodovia, principalmente pontas de cigarro que podem provocar incêndios.

Facilite o troco com moedas na passagem pela praça de pedágio.

Fonte: Rota de Santa Maria