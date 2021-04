Rota Cicloturística passará por Ivorá

Os coordenadores da Associação Santa Maria de Ciclismo (ASMC), representada pelo presidente, Jorge Fernando Estevão Maciel e por Guilherme Rodrigues, responsáveis pelo Projeto da Rota Cicloturística da Região Central, estiveram em Ivorá, na semana passada.

Conforme a dirigente do Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Ivorá, Edicléia Iensen Cherobini, o objetivo da visita foi para conhecer o percurso, previamente, traçado que os cicloturistas irão percorrer bem como a definição de onde serão colocadas as placas de sinalização dos percursos longo e curto da Rota no território de Ivorá.

“A Rota Cicloturística da Região Central tem a pretensão de ser lançada no mês de outubro deste ano”, informa Edicléia, acrescentando que, durante os trabalhos foi colocada a proposta de Ivorá em ter uma Rota Cicloturística dentro do município para aquelas pessoas que queiram passar um final de semana na cidade, curtindo as belezas naturais, desfrutando de um descanso em meio a natureza e provando de uma culinária tipicamente Italiana.

Estiveram acompanhando os trabalhos, além de Edicléia Cherobini; a secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon e o técnico Agrícola da Emater/Ascar de Ivorá Nilmar Stefanello.

Fonte: Prefeitura de Ivorá