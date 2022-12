Rodrigo Severo será o novo presidente da Câmara de Vereadores de Nova Palma

Na noite desta segunda-feira, dia 19, ocorreu a última sessão da Câmara de Vereadores de Nova Palma. Na oportunidade foi realizada a escolha da nova Mesa Diretora para 2023.

Rodrigo Severo (MDB) foi eleito para presidir os trabalhos no lugar do atual presidente, o vereador Fernando Cassol (MDB). Compõe ainda a nova mesa diretora para 2023 a vereadora Neusa Rossato (MDB) como vice-presidente; Jucemara Rossato (Progressistas) como primeira secretária; e Tiago Facco (PSB) de segundo secretário.

De acordo com o rodízio das Câmaras na presidência do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR), a organização da Marcha dos Vereadores até Porto Alegre em 2023 ficará sob responsabilidade do Poder Legislativo de Nova Palma e, desta forma, o vereador Rodrigo será o próximo presidente da entidade que reúne 11 Câmaras de Vereadores da região. Ele assumirá o cargo no lugar do vereador Edimilson Piccinin (MDB), presidente do Poder Legislativo de Ivorá.

Com informações e fotos de Gilberto Ferreira.