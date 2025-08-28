Roda de Conversa sobre Amamentação celebra o Agosto Dourado no Cras de Agudo

Na tarde desta quarta-feira, dia 27, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Agudo promoveu uma enriquecedora Roda de Conversa sobre Amamentação, em homenagem ao Agosto Dourado, mês dedicado à valorização do aleitamento materno. O encontro contou com a participação da enfermeira Juliana Basso, que conduziu a atividade e trouxe orientações importantes sobre a prática da amamentação, seus benefícios e os cuidados necessários durante o período pós-parto.

O evento reuniu mães e gestantes participantes dos programas Primeira Infância Melhor (Pim) e Criança Feliz, proporcionando um espaço acolhedor para a troca de experiências e o compartilhamento de dúvidas e histórias pessoais. Durante a roda, foram abordados temas como técnicas de amamentação, importância do vínculo afetivo entre mãe e filho, alimentação adequada da lactante e formas de superar desafios comuns no início do aleitamento.

Para a enfermeira Juliana Basso, momentos como este são fundamentais para reforçar o papel da amamentação no desenvolvimento saudável das crianças. “O aleitamento materno não é apenas uma forma de nutrir, mas também de criar um vínculo afetivo, que influencia positivamente no crescimento físico e emocional do bebê”, destacou.

A ação faz parte das estratégias do Cras para promover a saúde materno-infantil e fortalecer o acompanhamento das famílias, oferecendo suporte técnico e emocional. Além disso, iniciativas como esta reforçam a importância de políticas públicas voltadas à primeira infância, incentivando práticas que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e de suas famílias.

Fonte: Prefeitura de Agudo