Roberto Argenta confirma interesse em se candidatar a governador do RS

Durante entrevista realizada ao vivo na Rádio Integração nesta manhã de segunda-feira, dia 12, o presidente da Calçados Beira Rio, o empresário Roberto Argenta (foto), que possui diversos empreendimentos no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, confirmou interesse em ser candidato a governador do Rio Grande do Sul.

Com um clima de descontração e destacando sua trajetória de vida e profissional, Argenta revelou durante a entrevista que está viajando por diversos municípios do Estado para conhecer a particularidade de cada um: “Não podemos olhar o passado, vamos construir. O Estado tem muitas possibilidades”.

Durante a entrevista, o empresário elencou alguns pontos fundamentais de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul: “Temos cerca de 54 municípios sem ligação asfáltica. Como que terá uma indústria lá? Como vai ter o desenvolvimento do comércio e serviços? Mas como iremos fazer sem dinheiro? Nós podemos vender o Palácio do Governo em Canela, a Casa de Praia do governador e assim tem centenas de imóveis do Estado que não estão sendo usados, só estão dando despesas”, destacou Argenta, acrescentando ações na área de geração de empregos, renda, educação, agricultura e saúde.

No Recanto Maestro, entre os empreendimentos idealizados por Argenta está o Hotel Recanto Business Center e a mais recente Termas Romanas Recanto Maestro, inaugurada em dezembro do ano passado e que é considerado o melhor parque de águas termais do Brasil. O empresário, natural de Gramado, já ocupou cargos políticos como vereador, prefeito e deputado federal.

Questionado sobre qual partido político irá concorrer o empresário explicou: “Vamos deixar a resposta para mais adiante, temos tempo ainda. Eu preciso conhecer todo o Estado e temos partidos simpáticos que eu tenho proximidade, mas até lá vamos andando”, finalizou.