Rio Vacacaí, em Restinga Sêca, e Rio Soturno, em Nova Palma, estão próprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou na última sexta-feira, dia 15, o primeiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/2024. Dos 89 pontos analisados no Estado, 77 estão próprios para banho e 12 apresentam condição imprópria. Na região, o Rio Vacacaí, no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca, e o Rio Soturno, no Balneário Atílio Aléssio, em Nova Palma, estão próprio para os banhistas.

Veja quais são os locais impróprios:

Alegrete: Balneário Caverá – Arroio Caverá

Barra do Ribeiro: Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

Cerrito: Balneário Cerrito – Rio Piratini

Jaguari: Balneário Fernando Schilling – Rio Jaguari

Pedro Osório: Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

Pelotas (4 pontos): Balneário dos Prazeres | Valverde Av. Senador Joaquim A. de Assunção | Valverde – Trapiche | Santo Antônio – Rua Bagé

Rosário do Sul: Praia das Areias Brancas – Rio Santa Maria

Santa Maria: Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí

São Jerônimo: Praia do Encontro – Rio Jacuí

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005. Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias. Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água.