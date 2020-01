Reuniões avaliam possível Decreto de Emergência em Restinga Sêca

Na quarta-feira, dia 8, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, integrantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, da Emater/Ascar e do Irga estiveram reunidos com a Defesa Civil Regional para avaliar as perdas na agricultura e a possibilidade de decretar situação de emergência.

Nesta quinta-feira, dia 9, o prefeito viaja a Porto Alegre para participar de reunião na Famurs sobre o cenário atual da agricultura devido a seca que predomina sobre o Estado.

Conforme os dados da Emater/Ascar, em Restinga Sêca ocorreram perda de 80% das lavouras de milho, 25% das lavouras de soja e 5% das lavouras de arroz. Também 5% do fumo foram prejudicados na sua qualidade devido ao extremo calor que vem fazendo em todo o Estado.

Na comparação, segundo dados da Emater, nos últimos três anos, no mês de dezembro de 2017 choveu 110 milímetros, em dezembro 2018, 185 milímetros, e em dezembro de 2019 apenas 33 milímetros.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca