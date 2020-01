Reunião tratará sobre o Projeto Geoparque Quarta Colônia

O Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Paulo Afonso Burmann, marcou reunião para a quinta-feira, dia 9, para tratar sobre o Projeto Geoparque Quarta Colônia.

A reunião será no Centro da Apoio à Pesquisa Paleontológica – Cappa e sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus, em São João do Polêsine, a partir das 9h.

Na ordem do dia, serão debatidos o plano de trabalho e o plano de execução financeira do recurso referente à parceria entre a Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (Senisp) do Ministério da Cidadania e a Universidade Federal de Santa Maria.

Também haverá constituição e estruturação do comitê de implantação do Projeto Geoparque para 2020.