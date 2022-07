Reunião sobre o Plano Municipal de Turismo de Faxinal do Soturno acontecerá na próxima semana

Foto: Prefeitura de Faxinal do Soturno

O Plano Municipal de Turismo de Faxinal do Soturno será tema de uma reunião na próxima semana, dia 13 de julho, às 14h30, no Auditório Municipal.

Neste dia haverá um encontro com professores do Curso Gestão de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e alunos que estão elaborando os planos de turismo dos municípios da Quarta Colônia.

A Coordenadora de Cultura e Turismo de Faxinal do Soturno, Vanessa Baccin, explica que é importante que representantes do Conselho Municipal de Turismo e demais interessados no assunto, como proprietários de hotéis, bares, restaurantes, agências de viagens, guias de turismo, taxistas, artesãs e demais empreendedores do ramo de turismo, participem dessa reunião que tratará sobre o alinhamento do Plano Municipal.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno