Reunião sobre alinhamento do Plano Municipal de Turismo aconteceu em Faxinal do Soturno

Na tarde desta quarta-feira, dia 13, no Auditório Municipal, aconteceu uma reunião sobre o Plano Municipal de Turismo de Faxinal do Soturno. Participaram professores do Curso Gestão de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), alunos que estão elaborando os planos de turismo dos municípios da Quarta Colônia, integrantes do Conselho Municipal de Turismo e pessoas da comunidade.

Faxinal do Soturno foi o primeiro município da Quarta Colônia visitado para o alinhamento do plano. Durante o encontro, foram divididos grupos para o debate sobre questões como atrativos naturais e culturais, marketing e promoção turística, patrimônio, infraestrutura, qualificação dos serviços, pontos positivos e negativos e sugestões.

De acordo com a coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, a parceria com a instituição é muito importante para a elaboração do plano. Os dirigentes de cultura enviam as informações necessárias e os estudantes da UFSM elaboram, de forma gratuita, os planos de turismo para os municípios.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno