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Reunião para debater sobre o cultivo de melancias foi realizada em Formigueiro

Na manhã da última quinta-feira, dia 2, foi realizada na Prefeitura de Formigueiro uma apresentação para tratar sobre o cultivo de melancias no município, dando novas oportunidades para os produtores rurais.

O encontro contou com a presença do presidente da Associação Serrana de Agricultores Familiares de São Martinho da Serra, Jaime Ketes, que apresentou uma proposta baseada no uso de sementes híbridas, além de oferecer suporte técnico aos produtores do município. A iniciativa também prevê contrato com garantia de compra, proporcionando mais segurança e incentivo à produção local.

Estiveram presentes na reunião o prefeito de Formigueiro, Cristiano Cassol; o secretário municipal de Planejamento, Pablo Milani; o secretário municipal de Agricultura, Joscelvio Cardoso; o secretário municipal de Saúde, Luiz Gustavo Machado; o vereador Fernando Ferreira e o assessor da Câmara de Vereadores, Janilson Souza.

Em breve, o município realizará uma reunião com técnicos especializados para apresentar a proposta de forma detalhada e esclarecer dúvidas dos produtores interessados. Os interessados em participar ou obter mais informações devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro

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