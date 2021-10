Reunião para a 15ª Edição da Marcha dos Vereadores foi realizada em Restinga Sêca

Na noite desta quarta-feira, dia 6, foi realizada uma reunião na Câmara de Vereadores de Restinga Sêca com vereadores de 11 municípios que integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR). O motivo do encontro é a 15ª edição da Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, que acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Neste ano, o município restinguense é o responsável pela organização do evento.

Segundo conta Mauro França da Costa, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, além de ser presidente do PLQCR, a reunião foi importante para planejar quais serão os assuntos levados ao governo do estado: “Debatemos as questões com base nas necessidades regionais e até o dia 15 teremos o cronograma pronto com todas as pautas dos 11 municípios para a marcha”, relata Mauro, acrescentando ainda que serão somente três demandas municipais de cada cidade, além de demandas regionais.

Na próxima semana, o presidente do PLQCR estará em Porto Alegre para visitar as secretarias do estado e também os gabinetes de deputados estaduais que tem forte ligação com a região.

Os municípios que integram o PLQCR são: Restinga Sêca, Agudo, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.

A Rádio Integração esteve presente na cobertura de todas as edições da Marcha dos Vereadores a Porto Alegre e, desta forma, também fará a cobertura do evento em 2021.