Reunião organiza atividades para 2023 do projeto “Bola pra frente” em Nova Palma

Foto: Prefeitura de Nova Palma

Na manhã desta segunda-feira, dia 26, ocorreu na Câmara de Vereadores de Nova Palma, uma reunião para organizar as atividades para 2023 do projeto “Bola pra frente”, da Fundação Antonio Meneghetti, em Nova Palma.

Participando do encontro Marcia Mayer, coordenadora da Secretaria Municipal de Educação; e as responsáveis pelo projeto, as professoras Greiciele Mostardeiro e Janete Schiefelbein, durante o próximo ano entre as atividades a serem desenvolvidas estarão gincanas culturais, torneios e eventos esportivos em outras cidades.

O “Bola pra frente” usa o futebol, além da tática e da técnica, para ensinar muito mais aos participantes como os valores que agregam para a vida dos alunos no seu desenvolvimento por meio de hábitos saudáveis na prática de atividade física, alimentação saudável, o desenvolvimento da inteligência motora, intelectual e emocional.

A ação tem o objetivo de fazer com que os alunos participantes busquem seus valores, mostrando que o trabalho em equipe é relevante não só no esporte, mas também no convívio em grupo e que o respeito, a humildade e a perseverança são as maneiras mais fáceis para se conseguir o que se quer dentro e fora do esporte.