Reunião online debateu questões relacionadas à Educação Patrimonial em Nova Palma

No dia 1º de julho, representantes da Universidade Federal de Santa Maria e do município de Nova Palma reuniram-se, de forma virtual, para debater questões ligadas aos projetos de Educação Patrimonial.

De acordo com a professora da UFSM, Maria Medianeira Padoin, e os assessores Sérgio Marques e Higor Barbosa, a proposta é se inserir nas redes virtuais de divulgação do município (inicialmente site e página do facebook) informações de atividades que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação no que concerne a questão da Educação Patrimonial.

A proposta, além de servir como um referencial para um maior conhecimento do público a respeito dessas atividades é mais um passo importante na efetivação do projeto do Geoparque Quarta Colônia na região, explicou a Professora Maria Medianeira, visto que mostra um compromisso efetivo em termos de chancela institucional do município junto ao projeto.

A secretária Municipal de Educação, Inês Osmari, a coordenadora Pedagógica da SMED, Simone Pesamosca, a professora municipal e representante da SMED junto ao projeto do Geoparque, Monica Rossato, e o assessor de Cultura e Turismo do município, Diego Hahn, consideraram igualmente a proposta importante do ponto de vista prático para a divulgação das atividades que estão e serão realizadas hoje pela SMED e seus colaboradores e se comprometeram com a adesão ao mais breve possível a esse novo passo na parceria entre as instituições.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma