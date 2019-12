Reunião no Ministério Público encaminha solução para insuficiência energética na Região Central 

A insuficiência energética na Região Central do Rio Grande Sul foi tema de reunião realizada no Ministério Público no dia 13 de dezembro. O coordenador do Núcleo de Resolução de Conflitos Consumeristas (Nucon) e promotor de Justiça de Santa Rosa, Marcelo Augusto Squarça, e o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica (Caocon), promotor de Justiça Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz, e representantes da Tesb/Ceee-GT, da Nova Palma Energia e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs) debateram uma solução para o problema, decorrente do atraso na entrega da obra da nova subestação de energia elétrica Candelária 2.

No encontro, os representantes da Tesb/Ceee-GT fizeram apresentação demonstrando a evolução das obras relacionadas à subestação, que vêm sendo realizadas em caráter emergencial. Segundo a empresa, a conclusão está prevista para o dia 24 de fevereiro de 2020.

O próximo passo é a obtenção da licença de operação junto à Fepam, para a qual foi solicitado o apoio do MP.

Fonte: Ministério Público RS