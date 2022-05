Reunião mobiliza comunidade em busca de objetos para o Museu de Nova Palma

No último dia 23 de maio, integrantes do grupo de trabalho do Museu de Nova Palma se reuniram na Escola Ana Lobler, no Caemborá, interior de Nova Palma, com representantes da comunidade. Na reunião, Monica Rossato, coordenadora do museu, Flávio Moreira, integrante voluntário do grupo de trabalho, e Diego Hahn, coordenador de Cultura e Turismo do município, conversaram com os presentes sobre o andamento do trabalho e a busca de artefatos referentes à cultura alemã para o acervo do museu.

Um dos objetivos do encontro foi verificar a disponibilidade desse material para ser agregado a futuras mostras do museu, ficando acertado ao final da reunião que os representantes da comunidade se mobilizarão nos próximos dias com o objetivo de buscar determinados objetos a serem disponibilizados para compor a seção do espaço que retratará a história do Caemborá e a marcante influência germânica.

Como também há registros de diversos artefatos de povos indígenas naquela região, foi tratada ainda a possibilidade de objetos referentes a essa cultura para serem buscados com moradores e entidades da localidade para serem igualmente agregados ao acervo.

O Museu de Nova Palma, que deverá ser inaugurado até o final deste ano, estará localizado junto ao Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado que fica na Rua Almirante Tamandaré, nº 520.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma