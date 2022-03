Reunião marca retorno das atividades da Rede de Apoio à Escola em São João do Polêsine

Nesta terça-feira, dia 29, na Câmara Vereadores, foi realizada uma reunião de abertura dos trabalhos da Rede de Apoio à Escola (ERA) de São João do Polêsine. Evento contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, diretoras das escolas municipais e representantes das escolas estaduais.

A reunião foi iniciada com as boas vindas da coordenadora da RAE, a conselheira Ana Carla Brondani, e da secretária municipal de Educação, Katiussa Tavares Zuliani, onde foi ressaltada a importância do papel da rede de apoio à escola, principalmente neste momento onde as crianças e adolescentes retornaram às atividades presenciais nas escolas e as dificuldades estão sendo percebidas.

Também foram tratados os casos de encaminhamentos de alunos para psicologia, fonoaudiologia, educação especial entre outros, e também possíveis ações a serem realizadas durante o ano letivo para os estudantes.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine