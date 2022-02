Reunião marca abertura do ano letivo em São João do Polêsine

Ocorreu nesta quinta-feira, dia 10, na Câmara de Vereadores de São João do Polêsine, a reunião de abertura do ano letivo no município.

Da programação do encontro, foi colocado em prática o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas, quando foi realizado com as professoras e profissionais da educação um Círculo Restaurativo, favorecendo um espaço de diálogo, segurança e respeito por meio da “dinâmica do girassol”.

Na oportunidade também foi apresentado e discutido o Calendário Escolar 2022, com previsão de início das aulas na Rede Municipal de Ensino para o dia 21 de fevereiro para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como as atividades a serem desenvolvidas em cada escola no decorrer deste ano letivo.

Como preparativo para o início das atividades, a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo já realizou reuniões com as equipes diretivas municipais para apresentar as mudanças e orientações a serem seguidas neste ano.

Participou da reunião Milvo Vizzotto, vice-prefeito; Katiussa Zuliani, secretária municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; Roselaine de Oliveira de Bisognin, Coordenadora Pedagógica; e a nutricionista Daiana Benetti. As autoridades presentes deixaram uma mensagem para o início deste ano letivo, com votos de um ano repleto de aprendizados e conquistas.

Durante a reunião foi entregue a cada profissional um kit pedagógico para que possam realizar as atividades educativas.

Com informações da Prefeitura de São João do Polêsine.