Reunião marca a formação do Conselho Gestor do Geoparque da Quarta Colônia

O plenário da Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno ficou lotado na tarde desta quinta-feira, dia 12 de março, quando ocorreu a reunião para formação do Conselho Gestor do Geoparque da Quarta Colônia. O encontro reuniu representantes dos nove municípios que integram a região, com o intuito de organizar as comissões que irão dar continuidade ao desenvolvimento do projeto.

De acordo com o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Flavi Ferreira Lisboa Filho, serão três comissões, divididas conforme as áreas a serem fomentadas, sendo: Comissão de Turismo e Meio Ambiente; Comissão de Educação, Cultura e Comunicação e Comissão de Negócios e Renda. Destes três grupos, serão indicadas seis pessoas (duas de cada) para integrar o Conselho Gestor do Geoparque, com mais dois membros indicados pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e dois pela UFSM, totalizando 10 integrantes.

Nas reuniões realizadas nos municípios, durante o mês de fevereiro, as pessoas interessadas em participar das comissões indicaram seus nomes e, neste primeiro encontro, já fizeram a indicação das oficinas e cursos de capacitação para serem aplicados em cada cidade, conforme a demanda e interesses da população. Na ocasião, a UFSM também entregou um folder com o Programa Educativo 2020 do Projeto Geoparque, que traz alguns cursos e oficinas que serão realizadas ao longo do ano para os professores da Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno