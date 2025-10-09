Reunião entre a gestão municipal e empresários teve como pauta o Distrito Industrial de Nova Palma

No último dia 29 de setembro, a prefeita de Nova Palma, Jucemara Rossato, recebeu em seu gabinete representantes da Associação Comercial e Industrial (Acis) e empresários interessados em se instalar no Distrito Industrial do município. O encontro, de caráter preliminar, teve como objetivo discutir as demandas, sugestões e necessidades dos potenciais investidores.

Durante a reunião, foram apresentadas propostas de melhorias na infraestrutura e nas condições de instalação, com o propósito de tornar o espaço mais atrativo para novos empreendimentos e estimular o desenvolvimento econômico local.

Participaram do encontro o assessor jurídico do município, Francisco Carlos Estoducto; o secretário de Administração, Egleton Rodrigues; o secretário de Finanças, Filipe Martins; a secretária de Educação, Alexandra Marchesan; a fiscal de Meio Ambiente, Betania Uliana Barbieri; e o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Palma, Mateus Santos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma