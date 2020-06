Reunião em Restinga Sêca trata sobre prorrogação de financiamentos da agricultura

Na tarde de sexta-feira, dia 29 de maio, ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, uma reunião para tratar de assuntos ligados à prorrogações de custeio e investimentos decorrente da situação vivida de estiagem em nosso município.

Estiveram presentes, representantes das instituições financeiras (Sicredi, Cresol e Banrisul); secretário da Agricultura do município, Cláudio Possebon; presidente do Sindicato Rural, Sebastião Borges; agrônomo da Emater, Felipe Noal; e o presidente da Associação dos Arrozeiros, Élio Augusto Raddatz; convocado pelos vereadores, André Tonetto e José Solon.

Durante a reunião os representantes das instituições esclareceram que obedecem as resoluções do BNDS e que estão a disposição dos agricultores para negociações nas agências bancárias.

Fonte: Câmara de Vereadores de Restinga Sêca