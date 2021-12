Reunião em Agudo trata sobre a pesca predatória no Rio Jacuí

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, juntamente com a Secretaria da Fazenda, recebeu na tarde desta terça-feira, dia 30, o tenente Saulo Genro, juntamente do sargento Cruz, do Batalhão Ambiental de Santa Maria, para uma reunião e definição de ações.

Dentre as diversas tratativas, o Poder Público Municipal de Agudo se colocou a disposição da corporação para intensificar a fiscalização das práticas de pesca predatória no Rio Jacuí. O intuito é fortalecer o trabalho da polícia ambiental no território agudense.

Conforme Giovane Neu, secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, este diálogo é extremamente importante, pois o objetivo é aproximar os órgãos de segurança pública com município de Agudo, na intenção de garantir que as futuras gerações tenham acesso e possam usufruir de todos os recursos naturais disponíveis.

Fonte: Prefeitura de Agudo