Reunião do Comitê Gestor do Geoparque Quarta Colônia foi realizada na Prefeitura de Faxinal do Soturno

Na manhã última terça-feira, dia 5, os membros do Comitê Gestor do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco reuniram-se na Prefeitura de Faxinal do Soturno.

As principais pautas tratadas na reunião foram a atualização do processo de impressão dos livros temáticos infantis do Geoparque Quarta Colônia, a apresentação dos orçamentos do dossiê enviado para a Unesco, a sinalização turística que será instalada no território e o edital de novos parceiros do Geoparque.

Esteve presente o presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) da Quarta Colônia e Prefeito de Faxinal do Soturno Clovis Alberto Montagner, a Secretária Executiva do Condesus Valserina Maria B. Gassen, o Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Flavi Ferreira Lisboa Filho, a Coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania e Diretora Geral do Geoparque Quarta Colônia Jaciele Sell, a Vice-diretora Geral do Geoparque Quarta Colônia Michele Vestena, a coordenadora da Comissão de Educação, Cultura e Comunicação Ávida Brondani, a coordenadora da Comissão de Turismo e Meio Ambiente Bianca Trindade, a coordenadora suplente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente Edicleia Cherobini, a coordenadora da Comissão de Negócios e Renda Raquel de Melo Ferreira e o novo colaborador de Comunicação, bolsista da UFSM, Cristiano Magrini Rodrigues.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno