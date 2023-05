Reunião discute gestão de resíduos sólidos e incentiva ações sustentáveis em Restinga Sêca

Na tarde desta terça-feira, dia 16, uma importante reunião sobre gestão de resíduos sólidos foi realizada na Prefeitura de Restinga Sêca. O encontro contou com a participação de servidores municipais e representantes da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), sendo o professor Marcelo Kronbauer e o Engenheiro Ambiental Marcos Ferreira. Durante a reunião, diversos aspectos relacionados ao problema do lixo orgânico nas cidades foram debatidos, assim como as dificuldades enfrentadas no gerenciamento adequado desses resíduos.

Um dos pontos principais abordados durante a reunião foi a reflexão sobre o papel de cada cidadão na preservação do meio ambiente, por meio do descarte consciente. Os participantes foram convidados a repensar suas práticas cotidianas e a contribuir para a solução do problema do lixo orgânico, que afeta diretamente a qualidade de vida nas cidades.

Diversas soluções foram apresentadas e debatidas durante a reunião, como a compostagem caseira, sendo uma alternativa mais viáveis para o descarte. A compostagem consiste em um processo natural de decomposição dos materiais orgânicos, transformando-os em adubo de alta qualidade para ser utilizado na agricultura e jardinagem.

Além disso, foi anunciada a implantação do novo programa de gerenciamento dos resíduos orgânicos, que terá como moeda de troca o “Ecocash”. Os munícipes poderão trocar resíduos orgânicos pelo Ecocash, que poderá ser utilizado na Feira do Produtor para adquirir produtos orgânicos frescos e saudáveis. Essa iniciativa visa incentivar a participação ativa da população e estimular a adoção de práticas sustentáveis. O início da atividade, em etapa experimental, deve ocorrer no próximo mês, com o recebimento de resíduos dos próprios servidores, no primeiro ponto de coleta: a Prefeitura.

A importância da educação ambiental também foi destacada durante a reunião e o programa “Recicle bem, faça o bem” foi mencionado pela secretária municipal da Educação, Silvia Mohr, como um exemplo de sucesso. Seu desenvolvimento nas escolas tem contribuído para conscientizar os estudantes sobre a importância da separação correta dos resíduos e do descarte consciente, além de ser um dos principais vetores da disseminação da consciência ambiental a inúmeras famílias restinguenses, fato comprovado pelo alta adesão à Coleta Seletiva, que já ultrapassou a média de 40 toneladas mensais de recolhimento de recicláveis. Com a implementação do novo programa, espera-se avanços significativos no manejo adequado dos resíduos e na conscientização da população sobre a importância de práticas sustentáveis.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca