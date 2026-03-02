Reunião define detalhes para oficializar o início do programa Cidade Empreendedora em Nova Palma

Na última quinta-feira, dia 26, a Prefeitura de Nova Palma realizou uma reunião de alinhamento com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para oficializar o início do programa Cidade Empreendedora no município.

O encontro marcou a definição do planejamento das próximas etapas, com a organização de ações estruturadas nos quatro eixos do programa: Gestão Pública, Lideranças Locais e Governança, Sala do Empreendedor e Compras Públicas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios, estimular o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Com a adesão ao programa, o Poder Executivo de Nova Palma reforça o compromisso com a modernização da gestão pública e com a ampliação de oportunidades para quem investe e gera renda no município.

Participaram da reunião a prefeita Jucemara Rossato; a secretária de Educação, Alexandra Marchezan; o secretário de Finanças, Filipe Martins; o secretário de Administração, Egleton Rodrigues; o assessor Jurídico, Francisco Estoducto; além dos representantes do Sebrae, Andrea Capssa e Michel Kesseler.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma