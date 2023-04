Reunião debateu sobre o Projeto Horta Escolar em Paraíso do Sul

Aconteceu na última sexta-feira, dia 31, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a primeira reunião do Projeto Horta Escolar que será desenvolvido nas Escolas Municipais de Paraíso do Sul durante este ano.

Participaram da reunião representantes das secretarias municipais da Educação, Agricultura e de Turismo, Esporte e Lazer, além da Emater e a CooperAgudo.

O projeto busca proporcionar ao aluno momentos de reflexão em relação à produção de alimentos, o uso correto do solo e da água, adubação, seleção de sementes e mudas, conservação e armazenagem de alimentos. Também despertar o interesse em melhorar a alimentação dos alunos, familiares e da comunidade, fazer com que a comunidade escolar reconheça que a alimentação escolar faz parte de um programa interligado às atividades pedagógicas da escola, melhorar a alimentação dos escolares, complementando as refeições oferecidas na escola com alimentos frescos, ricos em nutrientes e sem agrotóxicos, promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões ambientais, alimentares e nutricionais.

No decorrer do desenvolvimento do projeto novas reuniões serão agendadas.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul