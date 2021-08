Reunião debate sobre contratação de profissional da comunicação para o Geoparque Quarta Colônia

A Comissão de Educação, Cultura e Comunicação do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), esteve reunida na tarde desta quarta-feira, dia 4, junto à sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), em São João do Polêsine. Na pauta do encontro estava a possibilidade de contratação de um profissional da área da comunicação para atuar na entidade.

Contando com a presença de Clovis Alberto Montagner, presidente do Condesus e prefeito de Faxinal do Soturno, a demanda da necessidade de contratação de um jornalista foi apontada para dar mais visibilidade das notícias da Quarta Colônia, assessorar a imprensa, ser o interlocutor entre as assessorias de comunicações das prefeituras, criar um plano de comunicação, entre outros.

Na presença de integrantes do Condesus, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), representantes das rádios da Quarta Colônia e assessores de comunicação das prefeituras, cada participante pode colaborar com ideias e sugestões sobre a necessidade da contratação.

“Sem dúvida, nós chegamos a conclusão que essa é uma área essencial para podermos transmitir para a população, falar com ela, fazer com que ela entenda o que é o projeto, qual a finalidade, quais os benefícios e melhorias para a Quarta Colônia. Nós entendemos nele (profissional de comunicação) uma grande oportunidade de evolução”, definiu Montagner em entrevista à Rádio Integração.

Ao encerrar a reunião ficou definido que até o final deste ano Dara Hamann, jornalista da Prefeitura de Faxinal do Soturno, e Rochelly Tavares, publicitária da Prefeitura de Agudo, ficarão responsáveis pela área de comunicação do Geoparque Quarta Colônia até a definição da contratação ou não de um profissional para 2022.

O que é o Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco?

O conjunto de municípios que compõem a Quarta Colônia apresenta uma condição ímpar dentro do Brasil para a criação de um Geoparque. Isso se dá por conta da beleza natural das suas paisagens, da abundância de água de seus rios e de suas cascatas, da raridade dos fósseis ali encontrados e pela cultura preservada dos seus imigrantes.

O projeto Geoparque trata-se de uma iniciativa multidisciplinar e integrada não só com a comunidade, mas também com o poder público, com potenciais empreendedores e com as universidades.

Clique AQUI e obtenha mais informações sobre o Geoparque Quarta Colônia.