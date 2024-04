Reunião debate segurança pública em Agudo

Em uma iniciativa conjunta visando fortalecer a segurança pública em Agudo, uma reunião foi realizada na Prefeitura na manhã desta quarta-feira, dia 17. O encontro contou com a participação do prefeito Luís Henrique Kittel, vice-prefeito Pedrinho Müller, alguns servidores, além da Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal. Em pauta a avaliação sobre o sistema de videomonitoramento e a possibilidade de incremento em mais alguns pontos da cidade e do interior. Na ocasião também foi discutido sobre o serviço de manutenção das câmeras de segurança já instalados no município.

O sistema de videomonitoramento tem se mostrado uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade, auxiliando na prevenção de delitos, na identificação de suspeitos e na investigação de ocorrências. Por isso, a ampliação desse sistema é uma medida estratégica para tornar Agudo um lugar ainda mais seguro para todos os seus habitantes.

Ao final do encontro ficou estabelecido um plano de ação que envolve o levantamento das necessidades técnicas para a ampliação do sistema e a definição de prazos para a implementação das medidas discutidas.

O prefeito Kittel expressou sua satisfação com os resultados da reunião, ressaltando o compromisso da sua gestão com a segurança pública e o bem-estar da população de Agudo.

“Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com as forças de segurança para que Agudo continue em segurança. É um fato importante para o desenvolvimento do município”, afirmou Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo