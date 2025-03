Reunião debate realização da Feira do Peixe Vivo de Restinga Sêca

Fotos: Norton Avila

Na manhã desta terça-feira, dia 18, na Estação Férrea, ocorreu reunião para debater a realização de mais uma edição da Feira do Peixe Vivo de Restinga Sêca. Evento é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca e Emater.

Contando com a presença de piscicultores do município, na reunião ficou definido que a comercialização do pescado ocorrerá no dia 16 de abril, no Centro de Eventos de Restinga Sêca, iniciando às 7h. Também durante o encontro foi debatida sobre a quantidade e espécies de peixes que serão ofertados por cada produtor rural participante, bem como o preço a ser comercializado, valor este que será divulgado posteriormente.