Reunião debate questões do projeto dos Bombeiros Voluntários de Nova Palma

Na última terça-feira, dia 18 de maio, aconteceu reunião no Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Palma, André Rossato, contando com a participação do mesmo, de vereadores e lideranças municipais.

Na pauta do encontro, um antigo projeto que está sendo colocado na prática por grupo de nova-palmenses, em parceria com o Município: a estruturação de um Corpo de Bombeiros Voluntários em Nova Palma, idealizado através de criação da Associação dos Bombeiros Voluntários do município, representada na reunião pelo seu presidente, Vantuir Tomazi, e demais membros da sua diretoria.

Na ocasião, foram debatidas questões burocráticas relativas à iniciativa, busca de possíveis recursos, e definição de local para sede da entidade, ficando acertado que o Município irá disponibilizar uma área para tal fim, na Rua Almirante Barroso esquina com Duque de Caxias.

Fonte: Prefeitura e Nova Palma