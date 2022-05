Reunião debate elaboração dos Planos Municipais de Turismo do Geoparque Quarta Colônia

Na manhã desta segunda-feira, dia 2, no Centro de Apoio de Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa), em São João do Polêsine, a reunião da equipe de trabalho do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco para elaboração dos Planos Municipais de Turismo.

A primeira etapa prevista no projeto é a elaboração do inventário turístico de cada município, ou seja, Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Esta ação conta com a efetiva colaboração da equipe de trabalho presente na reunião. Na ocasião do encontro, estavam presentes os professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Adriano Figueiró , Caroline Ceretta e Marcelo Ribeiro que apresentaram o projeto.

Participaram da reunião os bolsistas dos cursos de Turismo e Geografia da UFSM: Ana Paula Kiefer, Gustavo Soares Arrial, Gabriela Muniz, Paola Goulart da Silva, Franqueline Monback Noschang, Antônia Silveira e Maysa Segalla. Além disso, as representantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) Valserina Bulegon Gassen e Juliana Vendrusculo, a vice-diretora do Geoparque Quarta Colônia, Michele Vestena, a Turismóloga da Subdivisão de Geoparques da UFSM, Bibiana Schiavini.

Também estiveram presentes os representantes da área do turismo de sete, dos nove municípios da Quarta Colônia que fazem parte do grupo de trabalho: Bianca da Silva Trindade (São João do Polêsine), Ricardo Zimmer (Nova Palma), Edicléia Cherobini (Ivorá), Diego Trindade Hahn (Nova Palma) e Vanessa Baccin (Faxinal do Soturno), Djulia Ziemann (Agudo) e Katia Farret (Silveira Martins).

Com informações do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco